Работница нижегородского оборонного предприятия обвиняется во взяточничестве

Следствие полагает, что начальник группы производственно-технического обеспечения получила денежное вознаграждение от одной из организаций в период с января 2024 по апрель 2025 года. За 2 млн рублей женщина информировала фирму о технических ресурсах, помогала ей в заключении договоров о поставках оборудования и содействовала своевременной оплате продукции.