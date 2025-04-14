Работница нижегородского оборонного предприятия обвиняется во взяточничестве

В Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки, превышающей 2 млн рублей, задержали сотрудницу оборонного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Следствие полагает, что начальник группы производственно-технического обеспечения получила денежное вознаграждение от одной из организаций в период с января 2024 по апрель 2025 года. За 2 млн рублей женщина информировала фирму о технических ресурсах, помогала ей в заключении договоров о поставках оборудования и содействовала своевременной оплате продукции.
Сейчас экс-сотрудница оборонного предприятия находится под домашним арестом. Устанавливаются все обстоятельства и причастность фигурантки к другим преступным эпизодам.
Ранее мы писали, что глава нижегородского филиала РАНХиГС подозревается во взяточничестве.