Трое мужчин в Омской области отмечали проводы в армию и погибли на пожаре

По предварительным данным, четверо мужчин собрались в доме вечером 13 апреля, чтобы отметить проводы одного из них в армию. Они распивали спиртные напитки. Предполагаемая причина смерти — отравление угарным газом. Возгорание, по одной из версий, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дом не был электрифицирован, отапливался печью.