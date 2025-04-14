Трое мужчин в Омской области отмечали проводы в армию и погибли на пожаре

Сегодня утром в деревне Демьяновка Горьковского района Омской области произошел пожар в заброшенном доме. В результате трагедии погибли трое мужчин. Еще один житель деревни, находившийся в доме, спасен и доставлен в больницу.
По предварительным данным, четверо мужчин собрались в доме вечером 13 апреля, чтобы отметить проводы одного из них в армию. Они распивали спиртные напитки. Предполагаемая причина смерти — отравление угарным газом. Возгорание, по одной из версий, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дом не был электрифицирован, отапливался печью.
В настоящее время проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается.