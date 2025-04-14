В Артеме автоцистерна врезалась в пассажирский автобус

В дежурную часть поступило сообщение об аварии у дома № 28 на улице Кирова. Предварительно установлено, что водитель специализированной автоцистерны поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в стоящий пассажирский автобус № 1 м. Общественный транспорт стоял на «красном».