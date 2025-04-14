В Артеме автоцистерна врезалась в пассажирский автобус

В Артеме сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
В дежурную часть поступило сообщение об аварии у дома № 28 на улице Кирова. Предварительно установлено, что водитель специализированной автоцистерны поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в стоящий пассажирский автобус № 1 м. Общественный транспорт стоял на «красном».
На момент ДТП в салоне автобуса были пассажиры. По предварительным данным, никто не пострадал.
Полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося.