В Уфе после двухлетнего перерыва пройдет «Бессмертный полк»

В Уфе возобновится шествие «Бессмертного полка». Двумя годами ранее акция проходила в измененном формате, без шествия тысячи желающих. В последний раз уфимцы выходили на улицу почтить память участников Великой Отечественной войны в 2022-м году.
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании правительства в Центре управления регионом акцентировал внимание на предстоящих мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Особое внимание было уделено организации акции «Бессмертный полк».
Хабиров подчеркнул, что до знаменательной даты остается три недели, в течение которых во всех муниципальных образованиях должны пройти масштабные торжества с участием ветеранов и участников специальной военной операции. По словам руководителя региона, учитывая юбилейный характер даты, празднования должны быть особенно значимыми.
Отдельное распоряжение касалось подготовки к шествию «Бессмертный полк». Глава республики поручил местным администрациям в срочном порядке согласовать маршруты и порядок проведения акции с правоохранительными органами. Было отмечено, что в Уфе в предыдущие годы в мероприятии принимали участие до 200 тысяч человек, и в этом году ожидается не меньший интерес со стороны жителей.
Хабиров призвал ответственных лиц безотлагательно приступить к организационной работе, чтобы обеспечить достойное проведение памятных мероприятий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.