В Уфе после двухлетнего перерыва пройдет «Бессмертный полк»

Отдельное распоряжение касалось подготовки к шествию «Бессмертный полк». Глава республики поручил местным администрациям в срочном порядке согласовать маршруты и порядок проведения акции с правоохранительными органами. Было отмечено, что в Уфе в предыдущие годы в мероприятии принимали участие до 200 тысяч человек, и в этом году ожидается не меньший интерес со стороны жителей.