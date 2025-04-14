Семейную пару будут судить в Москве по делу о хранении и сбыте фальшивых денег на 5,5 млн руб

«По версии следствия, семейная пара в декабре 2023 года, работая вахтовым методом в Троицке, на мусороперегрузочной станции нашла рюкзак, в котором находились поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тыс. руб. на общую сумму почти 5,5 млн. Часть из них супруги использовали при оплате продуктов питания, которые привозили курьеры, оставшуюся часть в целях последующего сбыта хранили по адресу своего проживания в Орловской области. Фигуранты заказывали еду в одной и той же организации, представители которой, заметив подделки, обратились в полицию», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что полицейским удалось оперативно установить и задержать злоумышленников по месту их проживания. Подозрительные банкноты были изъяты и отправлены на экспертизу, которая показала, что купюры являются поддельными.
По данному факту следователем следственной части по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Фигурантам было предъявлено обвинение. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, его супруга была оставлена под подпиской о невыезде.
«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — подчеркнули в ведомстве.