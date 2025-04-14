Семейную пару будут судить в Москве по делу о хранении и сбыте фальшивых денег на 5,5 млн руб

«По версии следствия, семейная пара в декабре 2023 года, работая вахтовым методом в Троицке, на мусороперегрузочной станции нашла рюкзак, в котором находились поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тыс. руб. на общую сумму почти 5,5 млн. Часть из них супруги использовали при оплате продуктов питания, которые привозили курьеры, оставшуюся часть в целях последующего сбыта хранили по адресу своего проживания в Орловской области. Фигуранты заказывали еду в одной и той же организации, представители которой, заметив подделки, обратились в полицию», — рассказали в пресс-службе.