На попытке передать взятку попался житель Хабаровского края

В 2024 году 24-летний мужчина решил получить права без сдачи экзаменов. Для этого он предложил передать взятку через посредника. Сумма — 40 тысяч рублей. Однако человек, взявшийся «помочь», обманул его. Деньги он присвоил и передавать их никому не собирался.