На попытке передать взятку попался житель Хабаровского края

В Хабаровском крае завершено расследование дела, связанного с попыткой обойти экзамен на водительское удостоверение. История закончилась не так, как рассчитывал обвиняемый. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 2024 году 24-летний мужчина решил получить права без сдачи экзаменов. Для этого он предложил передать взятку через посредника. Сумма — 40 тысяч рублей. Однако человек, взявшийся «помочь», обманул его. Деньги он присвоил и передавать их никому не собирался.
«Следствие собрало все необходимые доказательства, после чего мужчине предъявили обвинение в покушении на дачу взятки», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Материалы дела переданы в суд. Молодому человеку может грозить серьезное наказание.