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На попытке передать взятку попался житель Хабаровского края

Мужчина хотел купить водительские права.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершено расследование дела, связанного с попыткой обойти экзамен на водительское удостоверение. История закончилась не так, как рассчитывал обвиняемый. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В 2024 году 24-летний мужчина решил получить права без сдачи экзаменов. Для этого он предложил передать взятку через посредника. Сумма — 40 тысяч рублей. Однако человек, взявшийся «помочь», обманул его. Деньги он присвоил и передавать их никому не собирался.

«Следствие собрало все необходимые доказательства, после чего мужчине предъявили обвинение в покушении на дачу взятки», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Материалы дела переданы в суд. Молодому человеку может грозить серьезное наказание.