Россиянин намеренно сбил соседей и был приговорен к 14 с половиной годам колонии

Ночью 30 сентября 2024 года пьяный подсудимый поссорился с соседями по СНТ «Дубравушка» в Лазаревском районе Сочи, потому что они сделали ему замечание насчет громкой музыки, доносящейся из его машины. В результате мужчина разогнал автомобиль и наехал на пару. Его действия привели к тому, что женщина оказалась прикована к инвалидному креслу.