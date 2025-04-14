Разыскиваемого Интерполом мошенника из Германии задержали в Астане

Почти 300 разыскиваемых преступников, десятки раскрытых дел, международное сотрудничество — таков итог масштабной оперативно-профилактической операции, которую МВД Казахстана провело совместно с коллегами из стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Операция была направлена на задержание лиц, находящихся в розыске, а также на поиск без вести пропавших. География задержаний охватывает Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Германию — и даже далёкий Грозный.
Среди самых громких случаев:
В Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, более 13 лет скрывавшийся после группового изнасилования в Жамбылской области.
В Сочи схвачен 22-летний интернет-мошенник, «работавший» в Жетісу.
В Грозном задержан участник разбойного нападения 1996 года в Павлодарской области.
В Астане взят под стражу 58-летний гражданин Германии — его разыскивал Интерпол по делу о крупном мошенничестве в Гамбурге.
Там же задержан и гражданин Турции, обвиняемый в покушении на убийство.
Особое внимание — пропавшим без вести: установлено местонахождение 56 человек, среди них 10 несовершеннолетних. Так, в Актау нашли 15-летнюю девочку, ушедшую из дома 31 марта.
В общей сложности за два дня операции задержаны:
284 разыскиваемых, из них:
- За убийства — 7.
- За тяжкий вред здоровью — 9.
- За разбои — 6.
- За грабежи — 5.
- За наркопреступления — 13.
- 32 задержания произведены за пределами РК,
- 164 — по запросам других стран.
МВД подчеркивает: международное сотрудничество позволяет эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность, а также возвращать в правовое поле тех, кто годами скрывался от закона.