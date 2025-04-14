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Разыскиваемого Интерполом мошенника из Германии задержали в Астане

Интерпол и МВД Казахстана устроили охоту на беглецов.

Источник: КНБ

Почти 300 разыскиваемых преступников, десятки раскрытых дел, международное сотрудничество — таков итог масштабной оперативно-профилактической операции, которую МВД Казахстана провело совместно с коллегами из стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операция была направлена на задержание лиц, находящихся в розыске, а также на поиск без вести пропавших. География задержаний охватывает Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Германию — и даже далёкий Грозный.

Среди самых громких случаев:

В Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, более 13 лет скрывавшийся после группового изнасилования в Жамбылской области.

В Сочи схвачен 22-летний интернет-мошенник, «работавший» в Жетісу.

В Грозном задержан участник разбойного нападения 1996 года в Павлодарской области.

В Астане взят под стражу 58-летний гражданин Германии — его разыскивал Интерпол по делу о крупном мошенничестве в Гамбурге.

Там же задержан и гражданин Турции, обвиняемый в покушении на убийство.

Особое внимание — пропавшим без вести: установлено местонахождение 56 человек, среди них 10 несовершеннолетних. Так, в Актау нашли 15-летнюю девочку, ушедшую из дома 31 марта.

В общей сложности за два дня операции задержаны:

284 разыскиваемых, из них:

  • За убийства — 7.
  • За тяжкий вред здоровью — 9.
  • За разбои — 6.
  • За грабежи — 5.
  • За наркопреступления — 13.
  • 32 задержания произведены за пределами РК,
  • 164 — по запросам других стран.

МВД подчеркивает: международное сотрудничество позволяет эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность, а также возвращать в правовое поле тех, кто годами скрывался от закона.