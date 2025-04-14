В Омской области три человека погибли при пожаре в деревне

«Сегодня утром в д. Демьяновка Горьковского района во время тушения пожара в заброшенном здании жилого дома обнаружены тела трех мужчин, самому младшему из которых было 18 лет. Также вовремя подоспевшим пожарным расчетом из дома спасен 24-летний мужчина, который госпитализирован с отравлением угарным газом», — говорится в сообщении.