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В Омской области три человека погибли при пожаре в деревне

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар в заброшенном частном доме в деревне Демьяновка Омской области стал причиной гибели трех мужчин, еще один госпитализирован с отравлением угарным газом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром в д. Демьяновка Горьковского района во время тушения пожара в заброшенном здании жилого дома обнаружены тела трех мужчин, самому младшему из которых было 18 лет. Также вовремя подоспевшим пожарным расчетом из дома спасен 24-летний мужчина, который госпитализирован с отравлением угарным газом», — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, мужчины отмечали с вечера воскресенья проводы в армию одного из погибших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.