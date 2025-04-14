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В Уфе нетрезвая женщина совершила в магазине кражу и избила полицейского

В Уфе нетрезвая женщина совершила в магазине кражу и избила полицейского.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале этого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже товаров в продуктовом магазине в микрорайоне Шакша. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяную женщину. Когда они устанавливали обстоятельства случившегося, уфимка нанесла несколько ударов в область головы одному из них.

Затем при попытке поместить женщину в служебный автомобиль она оказала сопротивление и ударила полицейского ногой.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.