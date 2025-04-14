В Уфе нетрезвая женщина совершила в магазине кражу и избила полицейского.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале этого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже товаров в продуктовом магазине в микрорайоне Шакша. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяную женщину. Когда они устанавливали обстоятельства случившегося, уфимка нанесла несколько ударов в область головы одному из них.