В Уфе нетрезвая женщина совершила в магазине кражу и избила полицейского.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале этого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже товаров в продуктовом магазине в микрорайоне Шакша. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяную женщину. Когда они устанавливали обстоятельства случившегося, уфимка нанесла несколько ударов в область головы одному из них.
Затем при попытке поместить женщину в служебный автомобиль она оказала сопротивление и ударила полицейского ногой.
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.