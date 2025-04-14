Свердловчанина осудили за смертельную драку на свадьбе

ЕАН писал, что преступление было совершено 28 июня 2024 года на базе отдыха в поселке Билимбай. Обвиняемый находился там на свадьбе сестры. Он поссорился с сожителем матери своей девушки и ударил его кулаком по голове. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и травматический отек мозга, он умер на месте происшествия.