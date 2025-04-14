КГК: из-за польского забора на границе подтоплено 19 га Беловежской пущи

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Возведенное Польшей в Беловежской пуще пограничное заграждение стало причиной подтопления 19 гектаров земель национального парка в Беларуси, что со временем негативно скажется на состоянии деревьев на данной территории, заявил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов в ходе доклада на встрече руководителей высших органов финансового аудита стран ШОС.
Глава КГК принял участие в тематической сессии, на которой рассматривались вопросы аудита водных ресурсов. В докладе он отдельно остановился на развитии международного экологического сотрудничества и решении трансграничных проблем.
Герасимов привел в пример ситуацию, сложившуюся с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — нацпарком «Беловежская пуща».
«Серьезную обеспокоенность вызывают негативные последствия строительства польской стороной забора из бетона, железа и колючей проволоки на территории Беловежской пущи вдоль государственной границы с Беларусью», — сказал он.
По словам Герасимова, КГК выяснил, что в прилегающих к заграждению экосистемах произошли серьезные изменения — с белорусской стороны подтоплены площади на территории свыше 19 гектаров.
«Это приведет к полной гибели древостоя или изменению его видового состава. Кроме того, забор представляет серьезную угрозу существованию и сохранению популяций диких животных», — заявил руководитель комитета.
Он также напомнил, что негативное воздействие на уникальную природу пущи польского забора подтвердили и международные эксперты мониторинговой миссии ЮНЕСКО, которые посетили нацпарк в 2024 году.
Пятиметровый забор
Заграждения на границе с Беларусью страны Евросоюза начали строить во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Протяженность польского забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Стоимость проекта составила около 400 миллионов долларов.
Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в заповедном лесу. В связи с этим Беларусь предложила ЮНЕСКО дать свою оценку влиянию польского строения на границе на окружающую среду.
В КГК в марте 2024 года заявили, что нанесенный Беловежской пуще в результате строительства польского заграждения ущерб составил 20 миллионов долларов — из-за уничтожения почвенного покрова и старовозрастных широколиственных лесов, деградации земель.