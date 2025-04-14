КГК: из-за польского забора на границе подтоплено 19 га Беловежской пущи

Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в заповедном лесу. В связи с этим Беларусь предложила ЮНЕСКО дать свою оценку влиянию польского строения на границе на окружающую среду.