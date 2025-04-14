В Волгограде облсуд оставил в силе 9-летний срок Рагиму Шыхалиеву

Как ранее сообщалось информагентством, автомобильная авария произошла в Дзержинском районе Волгограда 30 сентября 2023 года. Около 02:56 ч. Шыхалиев, Mercedes Benz GLE 63, в поселке Ангарском двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, Шыхалиев, по версии следствия, которую принял суд, совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. В результате молодые люди, находившиеся внутри, погибли на месте происшествия. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.