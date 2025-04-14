Прокурор запросил 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

«В Петроградском районном суде г. Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Адвокат просил обвиняемого оправдать.
Убийство Талькова произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Помимо самого Талькова, в концерте участвовали Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, кабаре-дуэт «Академия», Михаил Муромов и другие исполнители. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова, испытывая неприязнь к представителю другой артистки Игорю Малахову из-за очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. В ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники «Юбилейного» и сотрудники органов внутренних дел, работавшие на месте происшествия.
В январе 2022 года Петроградский суд Петербурга заочно избрал Шляфману меру пресечения в виде заключения под стражу. Как позже отмечали в Генеральной прокуратуре, по делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует.
Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.