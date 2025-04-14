Прокурор запросил 14 лет колонии для обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Убийство Талькова произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Помимо самого Талькова, в концерте участвовали Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, кабаре-дуэт «Академия», Михаил Муромов и другие исполнители. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова, испытывая неприязнь к представителю другой артистки Игорю Малахову из-за очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. В ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники «Юбилейного» и сотрудники органов внутренних дел, работавшие на месте происшествия.