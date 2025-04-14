Пожилая минчанка перевела мошенникам более Br21 тыс

77-летней жительнице Первомайского района на домашний телефон от имени работников Энергосбыта позвонили кибераферисты и под предлогом замены счетчиков узнали данные ее паспорта. После этого в мессенджере пенсионерке поступил звонок от лжеправоохранителя, который сообщил, что мошенники могут воспользоваться ранее полученными личными данными женщины, чтобы оформить на ее имя кредит.
Минчанка поверила звонившему и, следуя его указаниям, оформила заем и перечислила на «безопасный счет» более Br21 тыс. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.