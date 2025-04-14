Пожилая минчанка перевела мошенникам более Br21 тыс

77-летней жительнице Первомайского района на домашний телефон от имени работников Энергосбыта позвонили кибераферисты и под предлогом замены счетчиков узнали данные ее паспорта. После этого в мессенджере пенсионерке поступил звонок от лжеправоохранителя, который сообщил, что мошенники могут воспользоваться ранее полученными личными данными женщины, чтобы оформить на ее имя кредит.