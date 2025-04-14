«Никакого отравления не было»: годовалого мальчика из Уфы, проглотившего снюс, отправили в детдом

Напомним, инцидент произошел 9 апреля, когда молодая мать и ее парень навещали бабушку малыша. В момент, когда уфимка меняла повязку женщины, за ребенком наблюдал молодой человек. Он оставил снюс на комоде, и один пакетик упал на пол, его и подобрал малыш.