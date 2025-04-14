«Никакого отравления не было»: годовалого мальчика из Уфы, проглотившего снюс, отправили в детдом

Стали известны судьба годовалого малыша из Уфы, который получил доступ к жевательному табаку, пока был в гостях у бабушки. По информации телеграм-канала «Честный репортаж», после оказания медицинской помощи мальчик был передан в учреждение для детей-сирот.
Надзорные органы инициировали проверку обстоятельств происшествия. Сотрудники прокуратуры посетили место проживания ребенка, где провели осмотр помещения и опросили членов семьи. Родственники мальчика утверждают, что факта отравления снюсом не было, а госпитализация носила профилактический характер. Однако после широкого общественного резонанса органы опеки приняли решение о временном помещении ребенка в детский дом.
Напомним, инцидент произошел 9 апреля, когда молодая мать и ее парень навещали бабушку малыша. В момент, когда уфимка меняла повязку женщины, за ребенком наблюдал молодой человек. Он оставил снюс на комоде, и один пакетик упал на пол, его и подобрал малыш.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.