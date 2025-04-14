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Жителя Башкирии осудили за публичное оправдание терроризма

Жителя Башкирии осудили за публичное оправдание терроризма.

Источник: Башинформ

Сотрудники УФСБ по РБ пресекли незаконную деятельность 44-летнего жителя Стерлитамака. По данным пресс-службы ведомства, мужчина с августа 2022 года по август 2023 года, используя свой профиль на видеохостинге Youtube, вел «стримы». В них он побуждал уничтожить жителей Москвы взрывами. Экспертами признано наличие в данных высказываниях лингвистических и психологических признаков побуждения к насильственным, разрушительным действиям.

Центральным окружным военным судом мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета. Приговор уже вступил в законную силу.