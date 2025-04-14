Суд арестовал актрису Дроздову, ударившую ножом Илью Деля в Петербурге. Раненый был против

Представитель потерпевшего Деля, который пока остаётся в больнице, попросила отнестись к обвиняемой ещё мягче и не отправлять её в домашние застенки, оставив возможность играть в театре и гулять с ребёнком. Положительных характеристик Дроздовой добавили из театра комедии имени Акимова, где она работает с 2020 года.