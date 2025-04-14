Суд арестовал актрису Дроздову, ударившую ножом Илью Деля в Петербурге. Раненый был против

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда, 14 апреля Дроздову доставили на Караванную улицу с ходатайством о домашнем аресте. Ей предъявили обвинение в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Следствие не стало настаивать на максимальной строгости для матери малолетнего ребёнка, пусть и гражданки Белоруссии. Ходатайство о домашнем аресте поддержала прокуратура.
Представитель потерпевшего Деля, который пока остаётся в больнице, попросила отнестись к обвиняемой ещё мягче и не отправлять её в домашние застенки, оставив возможность играть в театре и гулять с ребёнком. Положительных характеристик Дроздовой добавили из театра комедии имени Акимова, где она работает с 2020 года.
Защита обвиняемой предлагала ограничить её свободу запретом определённых действий или отпустить под залог в 500 тысяч рублей. Дроздова настаивает, что пыталась защитить своего ребёнка. Решения судьи она ждала в слезах.
Суд постановил отправить Дроздову под домашний арест по 11 июня.
26-летняя актриса театра комедии имени Акимова Александра Дроздова попала под следствие 12 апреля. Ей вменили удары ножом, которые получил актёр театра имени Ленсовета Илья Дель. Пара поссорилась в квартире в центре Петербурга ночью. По данным «Фонтанки», девушка объяснила свой поступок испугом за дочь и самозащитой: Дель якобы вернулся домой нетрезвым, был агрессивен и схватил её двухлетнего ребёнка.
Вечером 12 апреля в Театре Ленсовета состоялась премьера спектакля «Театральный роман». Роль Сергея Максудова, которую должен был исполнить Илья Дель, сыграл Илья Колецкий. Дель после произошедшего сам позвонил в экстренные службы. Его увезли в Мариинскую больницу. Сначала пострадавший находился в реанимации. К вечеру, как заявляли в театре, врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.