Житель Забайкалья поджог поле, испугавшись воя волков

В Забайкалье к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности будет привлечен житель села Онохово. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, мужчина 1969 года рождения в ночное время поджег поле между селами Онохово и Верх-Кокуй Балейского района. Он это сделал, так как услышал вой волков, «испугался и поджег траву, чтобы спасти свою жизнь».