Самарский губернатор сообщил о мошенничестве от его имени в отношении учителей

Перед этим губернатор разместил сообщение от профессора Самарского университета имени Королева Надежды Илюхиной. В нем преподаватель говорит о том, что принимала участие в персональной видеоконференции с губернатором по проблемным вопросам образования и лишь на 20-й минуте разговора поняла, что перед ней не губернатор, а мошенник. «Живой Федорищев, с его взглядом, мимикой, голосом, интерьер кабинета. Прекрасно ориентируется в вузовской проблематике, в текущей политико-экономической ситуации», — отметила Илюхина.