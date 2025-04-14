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Самарский губернатор сообщил о мошенничестве от его имени в отношении учителей

САМАРА, 14 апреля. /ТАСС/. В Самарской области увеличилось число случаев мошенничества в отношении преподавателей вузов с использованием дипфейков от имени губернатора. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«У нас участились случаи мошенничества. Используют дипфейки, записывают видео или имитируют видео с помощью соответствующих программ. За последнюю неделю получили уже с десяток таких обращений. В основном от моего имени приглашают преподавателей вузов или сотрудников учебных заведений обсудить учебную программу, а потом выходят на соответствующие мошеннические схемы отъема денег», — сказал Федорищев в видеосообщении.

Перед этим губернатор разместил сообщение от профессора Самарского университета имени Королева Надежды Илюхиной. В нем преподаватель говорит о том, что принимала участие в персональной видеоконференции с губернатором по проблемным вопросам образования и лишь на 20-й минуте разговора поняла, что перед ней не губернатор, а мошенник. «Живой Федорищев, с его взглядом, мимикой, голосом, интерьер кабинета. Прекрасно ориентируется в вузовской проблематике, в текущей политико-экономической ситуации», — отметила Илюхина.

Федорищев призвал к бдительности и заявил, что ни он, ни другие чиновники не проводят индивидуальные видеоконференции, и тем более не предлагают никому «защитить банковские счета».