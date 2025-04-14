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На границе с Латвией снова обнаружено тело беженца

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники вблизи границы с Латвией в Верхнедвинском районе 12 апреля обнаружили тело беженца. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: БЕЛТА

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, в ходе которого каких-либо документов у погибшего обнаружено не было. Среди личных вещей — продукты питания с маркировкой страны производителя — Латвии. Это свидетельствует о том, что мужчина пересекал границу и какое-то время находился на сопредельной территории.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку.