На границе с Латвией снова обнаружено тело беженца

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, в ходе которого каких-либо документов у погибшего обнаружено не было. Среди личных вещей — продукты питания с маркировкой страны производителя — Латвии. Это свидетельствует о том, что мужчина пересекал границу и какое-то время находился на сопредельной территории.