В Жамбылской области мотоциклиста ранили ножом на АЗС

На происшествие отреагировал министр внутренних дел Ержан Саденов.
По его словам, по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело.
«Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет», — уточнил Саденов 14 апреля 2025 года.
Также сказано, что подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться. Он водворен в изолятор временного содержания (ИВС).
Расследование на моем личном контроле. Соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере.
В заключительной части Саденов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.