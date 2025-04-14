Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области полицейские накрыли наркопритон

Он располагался в гараже.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В Павловске полицейские накрыли наркопритон на улице Санаторной. Его организовал 43-летний местный житель, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, в гараже во дворе дома. По данным следствия, с конца января по февраль 2025 года он пускал туда своих знакомым наркоманов, желающих «уколоться». Иногда и сам присоединялся к ним.

— В ходе обыска наши сотрудники изъяли колбы и другие предметы, используемые для потребления запрещённых веществ. В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.