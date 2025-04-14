В Воронежской области полицейские накрыли наркопритон

В Павловске полицейские накрыли наркопритон на улице Санаторной. Его организовал 43-летний местный житель, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, в гараже во дворе дома. По данным следствия, с конца января по февраль 2025 года он пускал туда своих знакомым наркоманов, желающих «уколоться». Иногда и сам присоединялся к ним.