В Брянской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Глав региона также отметил, что в этот же день в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть потребителей в Погарском районе.