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В Брянской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ

БРЯНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в трех районах Брянской области. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — написал он.

Как сообщил Богомаз, 13 апреля в результате обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «России центр» — «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались жители населенного пункта Севского района. Также результате атаки беспилотника на электроподстанцию «Суземка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» из-за повреждения трансформатора без электроснабжения оставались 2,8 тыс. человек в Суземском районе.

Глав региона также отметил, что в этот же день в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть потребителей в Погарском районе.