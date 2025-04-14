Суды выпустили экс-депутата думы Екатеринбурга на свободу

В марте 2020 года Кировский райсуд Екатеринбурга назначил ему семь лет колонии строгого режима за попытку получить взятку в особо крупном размере. Стоимость контракта превышала 132 миллиона рублей, и ему обещали 6,6 миллиона рублей. Три года спустя неотбытая часть наказания была заменена мужчине на принудительные работы с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.