Суды выпустили экс-депутата думы Екатеринбурга на свободу

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кагилев выпущен на свободу условно-досрочно. Это решение принял суд Первоуральска и утвердил Свердловский облсуд, сообщает пресс-служба инстанции.
В марте 2020 года Кировский райсуд Екатеринбурга назначил ему семь лет колонии строгого режима за попытку получить взятку в особо крупном размере. Стоимость контракта превышала 132 миллиона рублей, и ему обещали 6,6 миллиона рублей. Три года спустя неотбытая часть наказания была заменена мужчине на принудительные работы с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.
В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил прошение Кагилева об условно-досрочном освобождении. На момент решения суда до окончания срока наказания оставалось чуть более двух лет. Прокурор обжаловал данное решение. Однако Свердловский облсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.