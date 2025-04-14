В Челябинске пьяный парень повредил мемориальную стену с фотографиями участников ВОВ

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).