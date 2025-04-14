В Челябинске пьяный парень повредил мемориальную стену с фотографиями участников ВОВ

Все произошло в Металлургическом районе.
Предварительно известно, что 19-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко.
«Действуя умышленно, против общественной нравственности, повредил мемориальную стену с фотографиями участников Великой Отечественной войны», — рассказали в региональном следственном управлении.
Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).
В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.