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В Челябинске пьяный парень повредил мемориальную стену с фотографиями участников ВОВ

В Челябинске пьяный парень повредил мемориальную стену с фотографиями участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Металлургическом районе.

Предварительно известно, что 19-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко.

«Действуя умышленно, против общественной нравственности, повредил мемориальную стену с фотографиями участников Великой Отечественной войны», — рассказали в региональном следственном управлении.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.