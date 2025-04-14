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В квартире в Калининграде нашли тела четырех мужчин

В Калининграде в одной из квартир обнаружили тела четырех мужчин.

Источник: РИА "Новости"

огибшие были иностранными гражданами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, видимых признаков насильственной смерти специалисты не зафиксировали. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградский следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке. 7 апреля на одном из объектов острова Октябрьский рабочий работал на кровле, не соблюдая технику безопасности.