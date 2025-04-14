Стерлитамаковец проведет несколько лет в тюрьме за стримы с призывами к терактам против москвичей

Центральный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю башкирского города Стерлитамака Рустаму Абсалямову. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ республики.
С августа 2022 по август 2023 года мужчина на своем YouTube-канале вел прямые эфиры, на которых призывал, как сообщают в ФСБ, «к уничтожению жителей Москвы посредством взрывов».
Экспертиза подтвердила, что высказывания Абсалямова содержали признаки побуждения к насилию и разрушительным действиям. На мужчину завели уголовное дело по статье «Оправдание терроризма».
Суд назначил Абсалямову три года колонии общего режима и запретил на администрировать интернет-ресурсы после освобождения. Приговор вступил в законную силу.
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