Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело с 50 ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке Москвы

Труп мужчины нашли в квартире жилого дома на Щелковском шоссе в Москве. Нападавший ударил жертву ножом около 50 раз. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Источник: РИА "Новости"

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 14 апреля в квартире жилого дома, расположенного на Щелковском шоссе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде не менее 50 колото-резаных ранений, — написали в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, удары ножом нанес знакомый жертвы, с которым у них возникла ссора. Сейчас подозреваемый находится в одной из городских больниц. Следователи допросят его после разрешения врачей.

До этого другой мужчина нанес восемь ударов ножом своему знакомому в квартире на Каширском шоссе. Жертва скончалась от полученных травм. Вскоре силовики задержали нападавшего.