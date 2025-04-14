Тело с 50 ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке Москвы

Труп мужчины нашли в квартире жилого дома на Щелковском шоссе в Москве. Нападавший ударил жертву ножом около 50 раз. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.