Тело с 50 ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке Москвы

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 14 апреля в квартире жилого дома, расположенного на Щелковском шоссе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде не менее 50 колото-резаных ранений, — написали в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, удары ножом нанес знакомый жертвы, с которым у них возникла ссора. Сейчас подозреваемый находится в одной из городских больниц. Следователи допросят его после разрешения врачей.
До этого другой мужчина нанес восемь ударов ножом своему знакомому в квартире на Каширском шоссе. Жертва скончалась от полученных травм. Вскоре силовики задержали нападавшего.