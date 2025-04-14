В Выборге курьер доставки спас пенсионерку от мошенников

Пострадавшая, поняла что ее обманули мошенники, тоже обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что в течение суток находилась под влиянием неизвестных и едва не лишилась более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.