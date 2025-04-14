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Мог оформить кредит на имя матери: 18-летний парень исчез при странных обстоятельствах в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего 18-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Сын пропал. На связь не выходит, где находится — не знаю». С таким заявлением в полицию обратилась женщина из Иркутска. Обстоятельства исчезновения 18-летнего парня, как стало известно КП-Иркутск, довольно странные.

— По оперативной информации молодой человек мог оформить кредит на имя матери и скрыться с полученными деньгами. Он может находиться на территории Свердловского округа, — сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители просят парня добровольно прийти в отделение, чтобы прояснить ситуацию. Всех, кто его видел или что-либо знают о пропавшем, просят звонить по номеру 02.

Молодой человек может находиться на территории Свердловского округа. ГУ МВД по Иркутской области.