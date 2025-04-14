Мог оформить кредит на имя матери: 18-летний парень исчез при странных обстоятельствах в Иркутске

«Сын пропал. На связь не выходит, где находится — не знаю». С таким заявлением в полицию обратилась женщина из Иркутска. Обстоятельства исчезновения 18-летнего парня, как стало известно КП-Иркутск, довольно странные.
— По оперативной информации молодой человек мог оформить кредит на имя матери и скрыться с полученными деньгами. Он может находиться на территории Свердловского округа, — сообщили в ГУ МВД по региону.
Правоохранители просят парня добровольно прийти в отделение, чтобы прояснить ситуацию. Всех, кто его видел или что-либо знают о пропавшем, просят звонить по номеру 02.
Молодой человек может находиться на территории Свердловского округа. ГУ МВД по Иркутской области.