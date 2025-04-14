В Уфе закрыли уголовное дело в отношении экс-министра Александра Клебанова

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СКР. Следствием было установлено, что в 2023 году будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор» потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. Министра задержали в начале мая 2024 года, а затем уволили. Вину он признал.