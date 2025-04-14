В Уфе закрыли уголовное дело в отношении экс-министра Александра Клебанова

В Уфе прекратили уголовное дело в отношении экс-министра Александра Клебанова. Причиной послужила его смерть. Таково решение Ленинского райсуда Уфы.
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СКР. Следствием было установлено, что в 2023 году будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор» потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. Министра задержали в начале мая 2024 года, а затем уволили. Вину он признал.
Также Клебанова подозревали в том, что он выступил посредником при передаче взятки в 37 млн рублей бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву (он сейчас находится под стражей).
Клебанов содержался под домашним арестом, из-за тяжелого заболевания был госпитализирован в одну из московских больниц. О его смерти стало известно 4 марта.
Сообщается, что изъятые в ходе обыска 250 тыс. руб. были конфискованы в собственность государства.