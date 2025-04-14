В Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков

Сразу было понятно, что огонь разгорелся не сам, поэтому начались поиски виновного. Во время обходов во дворах удалось установить мужчину, который именно в тот вечер возвращался домой, проходя через поле. Он сознался, что поджег сухую траву, услышав вой.