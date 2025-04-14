В Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков

В Забайкалье мужчина, услышав вой волков, поджег поле. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевое МВД.
— В полицию поступило сообщение о пожаре между сёлами Онохово и Верх-Кокуй. Прибывшие на место специалисты смогли оперативно потушить пламя, которое уже успело распространиться на несколько квадратных метров, — рассказывают в агентстве.
Сразу было понятно, что огонь разгорелся не сам, поэтому начались поиски виновного. Во время обходов во дворах удалось установить мужчину, который именно в тот вечер возвращался домой, проходя через поле. Он сознался, что поджег сухую траву, услышав вой.
— Хотел спасти свою жизнь… Испугался. Пробовали пламя потушить, но ничего не получилось, поэтому ушли домой.
Сейчас на нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Отметим, что с начала пожароопасного сезона полицейские установили 36 человек, из-за которых начались пожары.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности действует в Иркутской области из-за непогоды.