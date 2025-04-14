В Челябинской области осужден мужчина, укравший у мертвеца на улице телефон

Все произошло в феврале 2025 года в Миассе.
Из приговора следует, что 44-летний ранее неоднократно судимый горожанин шел по улице Победы, был в состоянии алкогольного опьянения.
Возле одного из домов он увидел на земле труп мужчины, ощупал карманы одежды и похитил сотовый телефон стоимостью 5 тыс. рублей.
«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым своей вины. Перед судебным заседанием подсудимый добровольно возместил ущерб потерпевшей по делу», — рассказали в прокуратуре Миасса.
Мировым судьей фигурант признан виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчину лишили свободы на 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.