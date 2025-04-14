Жительница Уфы сначала своровала продукты из магазина, а потом устроила драку с полицейским

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против женщины, напавшей на полицейского. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в минувшем феврале в микрорайоне Шакша пьяная уфимка похитила товары из продуктового магазина. На место приехали стражи порядка и задержали воровку. В ходе разбирательства она оказала сопротивление несколько раз ударила одного из правоохранителей по голове, а при попытке посадить ее в служебный автомобиль ударила его ногой.
На женщину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.