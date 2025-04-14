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Росгвардейцы задержали в Москве рецидивиста с пятью свертками наркотиков

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Челябинской области, у которого обнаружили пять пакетиков с эфедроном общим весом свыше 48 граммов. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице.

Источник: Reuters

— В ходе патрулирования территории по Боровскому проезду росгвардейцы обратили внимание на гражданина, выходящего из гаражного кооператива у железной дороги. При виде служебного автомобиля мужчина попытался скрыться. Правоохранителями было принято решение остановить подозрительного гражданина для установления его личности, — рассказали в ведомстве.

Мужчина во время беседы с силовиками нервничал и, выбрав удобный момент, попытался скрыться, выбросив свертки с наркотиками. Однако побег не удался, молодого человека задержали. Он признался, что распространял вещества через тайники.

До этого силовики задержали москвича, у которого при себе были наркотики. Парень выронил пакетик с кокаином при проверке документов.