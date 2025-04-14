Росгвардейцы задержали в Москве рецидивиста с пятью свертками наркотиков

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Челябинской области, у которого обнаружили пять пакетиков с эфедроном общим весом свыше 48 граммов. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице.