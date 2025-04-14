Росгвардейцы задержали в Москве рецидивиста с пятью свертками наркотиков

— В ходе патрулирования территории по Боровскому проезду росгвардейцы обратили внимание на гражданина, выходящего из гаражного кооператива у железной дороги. При виде служебного автомобиля мужчина попытался скрыться. Правоохранителями было принято решение остановить подозрительного гражданина для установления его личности, — рассказали в ведомстве.
Мужчина во время беседы с силовиками нервничал и, выбрав удобный момент, попытался скрыться, выбросив свертки с наркотиками. Однако побег не удался, молодого человека задержали. Он признался, что распространял вещества через тайники.
До этого силовики задержали москвича, у которого при себе были наркотики. Парень выронил пакетик с кокаином при проверке документов.