Жителей поселка эвакуируют в области Абай

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, возгорание произошло в поселке Приречное района Жанасемей области Абай.
«Силами МЧС производится эвакуация жителей. Тушение осложняется порывистым ветром», — отметили в ведомстве.
На базе Командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб. Всего на тушении пожара задействовали более 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС и психологи ДЧС. В ДЧС области Абай открыли горячую линию:
По последним данным, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова к месту возгорания был направлен вертолет МЧС, оснащенный водосливным устройством.
«Применение воздушного судна повышает скорость и эффективность пожаротушения, обеспечивая оперативное реагирование на распространение огня», — отметили в ведомстве.