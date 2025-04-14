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Жителей поселка эвакуируют в области Абай

В области Абай более 110 пожарных и вертолет тушат возгорание шелухи. Производится эвакуация местных жителей. Открыта горячая линия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, возгорание произошло в поселке Приречное района Жанасемей области Абай.

«Силами МЧС производится эвакуация жителей. Тушение осложняется порывистым ветром», — отметили в ведомстве.

На базе Командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб. Всего на тушении пожара задействовали более 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС и психологи ДЧС. В ДЧС области Абай открыли горячую линию: 8 (722) 35−38−36.

По последним данным, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова к месту возгорания был направлен вертолет МЧС, оснащенный водосливным устройством.

«Применение воздушного судна повышает скорость и эффективность пожаротушения, обеспечивая оперативное реагирование на распространение огня», — отметили в ведомстве.