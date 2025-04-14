Жителей поселка эвакуируют в области Абай

На базе Командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб. Всего на тушении пожара задействовали более 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС и психологи ДЧС. В ДЧС области Абай открыли горячую линию: 8 (722) 35−38−36 .