Житель Башкирии избил ленивую сожительницу

Житель Белорецка подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений сожительнице. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне в полицию поступило сообщение о госпитализации 42-летней местной жительницы. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы головы. Подозреваемый пояснил полицейским, что его жена давно злоупотребляет алкоголем, поэтому забросила домашние дела. На фоне происходящего у семейной пары часто бывают ссоры. Этот день не был исключением. И без того напряженные отношения быстро переросли в конфликт, в ходе которого мужчина нанес телесные повреждения своей супруге.