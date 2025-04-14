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Житель Башкирии избил ленивую сожительницу

Семейный конфликт закончился больницей.

Источник: Башинформ

Житель Белорецка подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений сожительнице. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне в полицию поступило сообщение о госпитализации 42-летней местной жительницы. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы головы. Подозреваемый пояснил полицейским, что его жена давно злоупотребляет алкоголем, поэтому забросила домашние дела. На фоне происходящего у семейной пары часто бывают ссоры. Этот день не был исключением. И без того напряженные отношения быстро переросли в конфликт, в ходе которого мужчина нанес телесные повреждения своей супруге.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».