В Казахстане завели дело о нападении на иностранца

«По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело. Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет. Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС (изолятор временного содержания — прим. ТАСС)», — указал Саденов. Он заверил, что расследование находится под его личным контролем.
Пострадавший получил колото-резаную рану. Как сообщили ТАСС в областном управлении здравоохранения, ему оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
«Диагноз: колото-резаная рана грудной клетки справа и поясничной области. Оказана первая помощь, наложены швы», — сказали в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что пациент 1993 года рождения поступил в медучреждение 13 апреля, после оказания помощи он отправился на амбулаторное лечение по месту жительства в Алма-Ату. Других подробностей, а также гражданство пострадавшего в управлении здравоохранения не уточнили.
Ранее казахстанское издание Орда со ссылкой на данные, полученные от очевидцев инцидента, сообщило, что российский байкер получил на АЗС возле села Мерке два удара ножом. Россиянин возвращался с открытия мотосезона в Шымкенте и остановился, чтобы заправить мотоцикл, в это время у него произошел конфликт с местным жителем.