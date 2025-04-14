В Казахстане завели дело о нападении на иностранца

«По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело. Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет. Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС (изолятор временного содержания — прим. ТАСС)», — указал Саденов. Он заверил, что расследование находится под его личным контролем.