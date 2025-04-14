В Октябрьском женщина погибла во время приготовления пищи

— Держите подальше все, что может загореться: занавески, прихватки, пакеты, коробки и т.д. Не надевайте синтетическую одежду, она должна быть без длинных рукавов и завязок. Длинные волосы тоже лучше собрать. Не поворачивайтесь спиной к горящей конфорке. Не заливайте сковороду водой — горящее масло разлетится по всей кухне, и начнется сильный пожар, — заявили в чрезвычайном ведомстве.