В Октябрьском женщина погибла во время приготовления пищи

Сегодня утром, 14 апреля, спасатели башкирского города Октябрьский выехали по тревожному звонку. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, дочь пожилой женщины рассказала, что мать не открывает дверь и не отвечает на звонки.
Прибыв на место, сотрудники экстренной службы вскрыли дверь квартиры и обнаружили на кухне сильно обгоревшее тело 86-летней хозяйки с сильными ожогами.
Пожар прекратился к моменту прибытия спасателей. Установлено, что на пенсионерке загорелась верхняя одежда. На плите осталась кастрюля с подгоревшей едой.
В МЧС напомнили о правилах безопасности при приготовлении еды.
— Держите подальше все, что может загореться: занавески, прихватки, пакеты, коробки и т.д. Не надевайте синтетическую одежду, она должна быть без длинных рукавов и завязок. Длинные волосы тоже лучше собрать. Не поворачивайтесь спиной к горящей конфорке. Не заливайте сковороду водой — горящее масло разлетится по всей кухне, и начнется сильный пожар, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
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