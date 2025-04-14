Море снова выбросило мазут на берег Анапы

«В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — уточнили в оперштабе.
По информации команд муниципалитетов, которые расчищают берег, в Гулькевичском районе убирают участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В Кавказском районе — у санатория «Эллада» в селе Витязево, в Абинском районе — на Центральном пляже Анапы, а в Мостовском — на пляже возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево. Также следы нефтепродуктов обнаружены в Тимашевском районе — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.
Кроме того, о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В воскресенье в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на двух участках береговой полосы Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения на пляжах Анапы были обнаружены и в пятницу.
В понедельник на побережье Керчи также зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов.
Как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в регионе.