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Море снова выбросило мазут на берег Анапы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: РИА "Новости"

«В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — уточнили в оперштабе.

По информации команд муниципалитетов, которые расчищают берег, в Гулькевичском районе убирают участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской.

В Кавказском районе — у санатория «Эллада» в селе Витязево, в Абинском районе — на Центральном пляже Анапы, а в Мостовском — на пляже возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево. Также следы нефтепродуктов обнаружены в Тимашевском районе — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

Кроме того, о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.

В воскресенье в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на двух участках береговой полосы Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения на пляжах Анапы были обнаружены и в пятницу.

В понедельник на побережье Керчи также зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов.

Как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в регионе.