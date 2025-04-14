Море снова выбросило мазут на берег Анапы

В Кавказском районе — у санатория «Эллада» в селе Витязево, в Абинском районе — на Центральном пляже Анапы, а в Мостовском — на пляже возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево. Также следы нефтепродуктов обнаружены в Тимашевском районе — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.