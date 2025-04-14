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В Башкирии экстрасенсы расследовали гибель местного жителя

В Башкирии экстрасенсы расследовали гибель местного жителя.

Источник: соцсети

Съёмки новой части мистической шоу-программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прошли в селе Райманово Туймазинского района. Об этом сообщает официальный аккаунт программы в ВК.

Как делятся пользователи соцсетей, о помощи попросили местные жители после того, как умер их односельчанин. Тело мужчины в одежде выловили из реки Усень в сентябре 2024 года.

На съемки приехали три экстрасенса — Максим Левин, Юлий Колов и Виктория Райдос. Участники шоу осмотрели дом погибшего, а также ходили на реку. Съемки шли до ночи.

Ранее «Башинформ» сообщал, что экстрасенсы приезжали в село Емметово Шаранского района Башкирии. Жители населенного пункта обратились к экстрасенсам за помощью из-за происшествий на улице Мухаметьянова, которую местные считают проклятой.