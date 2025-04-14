Пропавшую школьницу из Шымкента нашли в Алматы

Как рассказали в полиции, во время патрулирования Аллеи на улице Пушкина выявили 16-летнюю девушку, которая числилась в розыске как без вести пропавшая в городе Шымкент.
«Несовершеннолетняя пояснила, что самостоятельно прибыла в Алматы без ведома родителей. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по обеспечению ее безопасности — девочка была временно помещена в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до прибытия законных представителей», — заявил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
С родителями и близкими девочки будет проведена индивидуальная профилактическая работа, направленная на укрепление семейных связей и предотвращение повторных случаев самовольного ухода, пообещали стражи порядка.
Отметим, на сайте «Электронного правительства» сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.