Во Владимирской области сгорели шесть дачных домов

Как сообщили в пресс-службе, главная причина подобных происшествий — нарушение гражданами правил пожарной безопасности. С начала года во Владимирской области произошло 311 пожаров сухой травы на площади более 1,3 тыс. га. «К административной ответственности привлечены 97 граждан и юрлиц, в том числе выписано 18 штрафов на сумму более чем 170 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.