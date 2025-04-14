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Во Владимирской области сгорели шесть дачных домов

ВЛАДИМИР, 14 апреля. /ТАСС/. Шесть дачных домов уничтожены из-за перехода огня с сухой травы на строения в селе Панфилово Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«14 апреля сотрудники МЧС России остановили огонь в селе Панфилово Муромского района. Пожар уничтожил шесть дачных домиков и три га сухой травянистой растительности», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, главная причина подобных происшествий — нарушение гражданами правил пожарной безопасности. С начала года во Владимирской области произошло 311 пожаров сухой травы на площади более 1,3 тыс. га. «К административной ответственности привлечены 97 граждан и юрлиц, в том числе выписано 18 штрафов на сумму более чем 170 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.