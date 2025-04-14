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Мужчина избил пассажира на платформе станции метро «Мичуринский проспект»

Уголовное дело возбуждено, после того как на платформе станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена один пассажир избил другого. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: Агентство «Москва»

«На платформе станции “Мичуринский проспект” БКЛ Московского метрополитена 33-летний мужчина, используя незначительный повод для конфликта, грубо нарушая общественный порядок, осознавая общественную опасность своих действий, из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому пассажиру множественные удары ногами и руками по различным частям тела. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 116 УК РФ (“Побои из хулиганских побуждений”)», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство взяло на свой контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.