Мужчина избил пассажира на платформе станции метро «Мичуринский проспект»

«На платформе станции “Мичуринский проспект” БКЛ Московского метрополитена 33-летний мужчина, используя незначительный повод для конфликта, грубо нарушая общественный порядок, осознавая общественную опасность своих действий, из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому пассажиру множественные удары ногами и руками по различным частям тела. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 116 УК РФ (“Побои из хулиганских побуждений”)», — рассказали в пресс-службе.