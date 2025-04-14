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15-летний мопедист въехал в легковушку в Актобе

15-летний подросток на мопеде без регистрационных номеров выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, передает Zakon.kz.

Как пишет «Диапазон», инцидент произошел 13 апреля 2025 года на улице Есет батыра.

«От удара легковой автомобиль изменил направление движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Несовершеннолетнего водителя мопеда с травмами госпитализировали в многопрофильную областную детскую больницу Актобе. Начато досудебное расследование», — рассказали в городском Департаменте полиции.

В полиции добавили, что с начала года на дорогах области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием скутеров, в которых три человека получили травмы.

Стражи порядка рекомендуют родителям:

не допускайте управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими права управления;напоминайте о правилах дорожного движения и необходимости их строгого соблюдения;помните, что мопеды и скутеры — это полноценные транспортные средства, управление которыми требует ответственности и подготовки.

Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Алматы.