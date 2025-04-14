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Свердловчанин убил на свадьбе сожителя матери своей девушки

14 апреля Первоуральский городской суд признал виновным местного 25-летнего жителя по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что 28 июня 2024 года осужденный был на свадьбе сестры, которая проходила на базе отдыха в Билимбае. Он поругался с сожителем матери своей девушки.

В ходе конфликта нанес мужчине удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась травматическим отеком головного мозга. У него остановились сердечная и дыхательная деятельности.

Мужчина скончался на месте происшествия через небольшой промежуток времени.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.