Свердловчанин убил на свадьбе сожителя матери своей девушки

В суде установлено, что 28 июня 2024 года осужденный был на свадьбе сестры, которая проходила на базе отдыха в Билимбае. Он поругался с сожителем матери своей девушки.
В ходе конфликта нанес мужчине удар кулаком в область головы и передней поверхности верхней трети шеи. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась травматическим отеком головного мозга. У него остановились сердечная и дыхательная деятельности.
Мужчина скончался на месте происшествия через небольшой промежуток времени.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.