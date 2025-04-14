Один из участников поножовщины в Уфе арестован: еще троим грозит то же самое

Напомним, все случилось в минувшую субботу, 12 апреля, у ночного заведения на улице Коммунистической. По данным следствия, между двумя компаниями людей возник конфликт, который перерос в массовую потасовку, в результате которой шесть человек получили травмы. Известно, что один из обвиняемых ранил двоих ножом. Все пострадавшим потребовалась медицинскую помощь, один из них был госпитализирован.