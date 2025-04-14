Один из участников поножовщины в Уфе арестован: еще троим грозит то же самое

В Уфе четверым мужчинам в возрасте от 23 до 27 лет, которые участвовали в массовой драке, предъявили обвинение в хулиганстве. Одному из них вменяют покушение на убийство. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Напомним, все случилось в минувшую субботу, 12 апреля, у ночного заведения на улице Коммунистической. По данным следствия, между двумя компаниями людей возник конфликт, который перерос в массовую потасовку, в результате которой шесть человек получили травмы. Известно, что один из обвиняемых ранил двоих ножом. Все пострадавшим потребовалась медицинскую помощь, один из них был госпитализирован.
Суд уже постановил заключить под стражу до 12 июня одного из фигурантов. В отношении остальных участников конфликта решается вопрос об аналогичной мере пресечения. Пятый участник находится на лечении в медицинском учреждении, а шестой задержан и доставляется для проведения следственных действий.
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