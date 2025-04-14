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В Омске ушел под землю КамАЗ

Дорожное полотно развалилось прямо под колесами машины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 апреля, на одной из городских улиц провалился в дорожную подушку КамАЗ — асфальт на дорожном полотне разрушился прямо под колесами тяжелой машины.

Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал «Жесть Омск». Как сообщает источник, инцидент произошел на пересечении улиц Гашека и Машиностроительная. Происшествие уже прокомментировали в мэрии. В администрации сообщили, что в ближайшее время на этом участке дороги начнутся плановые ремонтные работы.

Ранее мы писали, что прокуратура Омской области вернула в госсобственность более 2 тысяч км береговой полосы Иртыша.