В Омске ушел под землю КамАЗ

Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал «Жесть Омск». Как сообщает источник, инцидент произошел на пересечении улиц Гашека и Машиностроительная. Происшествие уже прокомментировали в мэрии. В администрации сообщили, что в ближайшее время на этом участке дороги начнутся плановые ремонтные работы.