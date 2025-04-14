Сбытчиков особо смертельного наркотика задержали в Челябинске

Выйти на след преступников удалось сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка. Помогли задержать наркодилеров бойцы СОБР регионального управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В руках силовиков оказались два южноуральца — мужчины 47 и 25 лет. Установлено, что они должны были разложить по тайникам в Тракторозаводском районе Челябинска свёртки с карфентанилом. В домах граждан проведён обыск, обнаружены весы, упаковочный материал и банковские карты, изъято свыше десяти граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело. Пойманных закладчиков поместили под стражу.
По данным полиции карфентанил — синтетический наркотик, превосходящий героин по силе воздействия в пять тысяч раз. Для человека смертельной будет доза всего в 0,002 миллиграмма.